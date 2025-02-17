الأردن والكويت يوقعان اتفاقيات تمويل لمشاريع تعليمية وبنية تحتية بقيمة 65 مليون دولار

وطنا اليوم:وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، السيد وليد شملان البحر، اتفاقيتين لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع البنية التحتية للتعليم العام، ومشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليون دينار كويتي (حوالي 65.2 مليون دولار أمريكي)، حيث يتم تخصيص 10 مليون دينار كويتي لكل مشروع.

وحضر حفل التوقيع كل من وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس أحمد ماهر أبو السمن، ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، وسعادة السفير الكويتي لدى الأردن، السيد حمد راشد المري.

تأتي هذه الاتفاقيات في إطار التزام دولة الكويت بتقديم برنامج إقراضي ميسر للأردن، وذلك ضمن نتائج قمة مكة المكرمة في 2018، حيث تم تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لتنفيذ الأولويات التنموية في المملكة، بهدف تحسين الخدمات الأساسية في عدة قطاعات.

تفاصيل المشاريع الممولة:

مشروع البنية التحتية للتعليم العام: يهدف المشروع إلى تلبية احتياجات الأبنية التعليمية المهنية من خلال إنشاء خمس مدارس تقنية ومهنية في محافظات إربد، عمان، عجلون، الكرك، والزرقاء، مع بناء 108 غرف صفية.

وسيعزز المشروع المستوى التعليمي التقني للطلاب في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، من خلال توفير مقاعد دراسية إضافية وتقليل الاكتظاظ في المدارس.

مشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور: يهدف المشروع إلى تحسين انسيابية حركة المرور على الطرق والجسور بشكل آمن، من خلال صيانة أجزاء متفرقة من الطرق بامتداد إجمالي يبلغ حوالي 2528 كيلومترًا، بالإضافة إلى صيانة عدد من الجسور في شمال ووسط وجنوب الأردن.

يشمل المشروع أيضًا أعمال إعادة تأهيل منشآت تصريف المياه وتنفيذ تدابير السلامة المرورية.

التعاون التنموي بين الأردن والكويت: وأعربت الوزيرة طوقان عن شكر الحكومة الأردنية لدولة الكويت على الدعم المستمر، مؤكدة على أن هذا التعاون يعكس العلاقات الثنائية المتميزة والشراكة الوثيقة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، حيث بلغ حجم التعاون التنموي بين الجانبين منذ عام 1962 وحتى 2024 حوالي 2.1 مليار دولار، منها نحو 1.33 مليار دولار على شكل منح لتمويل مشاريع تنموية وحوالي 778 مليون دولار على شكل قروض ميسرة.

من جانبه، أكد مدير عام الصندوق الكويتي، السيد وليد البحر، على اهتمام الحكومة الكويتية المستمر بتوفير الدعم للأردن في مجالات التنمية، مشيدًا بالشراكة المستدامة بين الجانبين والتي تسهم في تحقيق الأولويات التنموية للمملكة.