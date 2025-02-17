بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الأردن والكويت يوقعان اتفاقيات تمويل لمشاريع تعليمية وبنية تحتية بقيمة 65 مليون دولار

17 فبراير 2025
الأردن والكويت يوقعان اتفاقيات تمويل لمشاريع تعليمية وبنية تحتية بقيمة 65 مليون دولار

وطنا اليوم:وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، السيد وليد شملان البحر، اتفاقيتين لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع البنية التحتية للتعليم العام، ومشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليون دينار كويتي (حوالي 65.2 مليون دولار أمريكي)، حيث يتم تخصيص 10 مليون دينار كويتي لكل مشروع.
وحضر حفل التوقيع كل من وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس أحمد ماهر أبو السمن، ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، وسعادة السفير الكويتي لدى الأردن، السيد حمد راشد المري.
تأتي هذه الاتفاقيات في إطار التزام دولة الكويت بتقديم برنامج إقراضي ميسر للأردن، وذلك ضمن نتائج قمة مكة المكرمة في 2018، حيث تم تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لتنفيذ الأولويات التنموية في المملكة، بهدف تحسين الخدمات الأساسية في عدة قطاعات.

تفاصيل المشاريع الممولة:
مشروع البنية التحتية للتعليم العام: يهدف المشروع إلى تلبية احتياجات الأبنية التعليمية المهنية من خلال إنشاء خمس مدارس تقنية ومهنية في محافظات إربد، عمان، عجلون، الكرك، والزرقاء، مع بناء 108 غرف صفية.
وسيعزز المشروع المستوى التعليمي التقني للطلاب في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، من خلال توفير مقاعد دراسية إضافية وتقليل الاكتظاظ في المدارس.
مشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور: يهدف المشروع إلى تحسين انسيابية حركة المرور على الطرق والجسور بشكل آمن، من خلال صيانة أجزاء متفرقة من الطرق بامتداد إجمالي يبلغ حوالي 2528 كيلومترًا، بالإضافة إلى صيانة عدد من الجسور في شمال ووسط وجنوب الأردن.
يشمل المشروع أيضًا أعمال إعادة تأهيل منشآت تصريف المياه وتنفيذ تدابير السلامة المرورية.
التعاون التنموي بين الأردن والكويت: وأعربت الوزيرة طوقان عن شكر الحكومة الأردنية لدولة الكويت على الدعم المستمر، مؤكدة على أن هذا التعاون يعكس العلاقات الثنائية المتميزة والشراكة الوثيقة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، حيث بلغ حجم التعاون التنموي بين الجانبين منذ عام 1962 وحتى 2024 حوالي 2.1 مليار دولار، منها نحو 1.33 مليار دولار على شكل منح لتمويل مشاريع تنموية وحوالي 778 مليون دولار على شكل قروض ميسرة.
من جانبه، أكد مدير عام الصندوق الكويتي، السيد وليد البحر، على اهتمام الحكومة الكويتية المستمر بتوفير الدعم للأردن في مجالات التنمية، مشيدًا بالشراكة المستدامة بين الجانبين والتي تسهم في تحقيق الأولويات التنموية للمملكة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:19

الدفاع المدني يحرر شخصين اثر انهيار مغارة عليهما ووفاة احدهما متأثرا باصابته في محافظة إربد 

21:25

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الطويقات

20:57

رويترز تقر بنقلها تصريحا مضللا على لسان الملك خلال لقائه مع ترامب في 11 شباط

20:10

شاهد بالفيديو : كلمة فانس القاسيه تبكي رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن

19:56

مصادر تكشف أبرز بنود الوثيقة العربية : هدنة 10 سنوات في غزة

19:40

تل أبيب تستعد لاستقبال جثث 5 محتجزين من غزة

19:32

دراسة حكومية فنية لإعادة النظر في فاقد محطات شحن المركبات الكهربائية

19:28

الحكومة تؤكد ضرورة إنجاز المعاملات الجمركية الخاصة بالسلع الرمضانية

19:24

شومان تعرض الفيلم الأمريكي “أحلام المانغو” غدا

19:23

الفريق الأردني للمبارزة يحقق إنجازاً تاريخياً في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا في أوزباكستان

19:10

الملك يشدد على جاهزية المتقاعدين لارتداء الزي العسكري في مواجهة كل التحديات

17:14

متحف الدبابات الملكي يحتفي بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

وفيات
وفاة الحافظ لكتاب الله الطالب ذو النورين محمدوفيات الاثنين 17-2-2025وفيات الأحد 16-2-2025الحاج عبدالستار محمد الموسى جرادات في ذمة اللهحمزة فيصل الجغبير في ذمة الله