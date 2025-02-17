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قتلى بانهيار عقار سكني في مصر.. الأسباب غير معروفة

17 فبراير 2025
قتلى بانهيار عقار سكني في مصر.. الأسباب غير معروفة

وطنا اليوم:لقي 10 أشخاص مصرعهم إثر انهيار عقار سكني في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة المصرية، وأصيب 8 آخرون، فيما تواصل فرق الحماية المدنية جهودها لانتشال باقي العالقين تحت الأنقاض.
وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط عقار مكون من 3 طوابق في منطقة كرداسة، صباح الإثنين.
وانتقلت فرق الإنقاذ وقوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والمعدات الثقيلة للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.
وذكرت مصادر أن العقار انهار من تلقاء نفسه، فيما يكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، بما في ذلك فحص سلامة البناء وإجراء المعاينات الهندسية اللازمة.
ونُقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحادث ورفع الأدلة لتحديد أسباب الانهيار بدقة.
وتتكرر حوادث انهيار العقارات في مصر، نظرا لحالة العديد منها كونها قديمة، بالإضافة إلى سوء عمليات الصيانة.


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