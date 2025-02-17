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عاصفة رنيم تضرب لبنان: ثلوج كثيفة وصقيع غير مسبوق

17 فبراير 2025
عاصفة رنيم تضرب لبنان: ثلوج كثيفة وصقيع غير مسبوق

وطنا اليوم:يستعد لبنان لاستقبال العاصفة الثلجية “رنيم”، والتي تصنف الأقوى منذ سنوات.
ومن المتوقع أن يصاحب العاصفة انخفاض حاد في درجات الحرارة مع تساقط كثيف للثلوج حتى مستوى الصفر متر على السواحل، تليها موجة صقيع قاسية.
وتبدأ العاصفة، حسب التوقعات، ليل الأربعاء 19 شباط/ فبراير 2025، بحسب ما ذكرت صفحة الأرصاد الجوية.
وتحولت سهل القموعة والتلال المحيطة بها، المغطاة بالثلوج، إلى وجهة سياحية للمئات من أبناء المنطقة والجوار، حيث يقصدها الزوار للاستمتاع بجمال الطبيعة وزيارة غاباتها المكللة بالثلوج، كما يتوافد هواة التزلج من مختلف المناطق اللبنانية إلى هناك. “


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