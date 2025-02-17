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زيلينسكي يصل إلى الإمارات مع تزايد الزخم بشأن محادثات السلام

17 فبراير 2025
زيلينسكي يصل إلى الإمارات مع تزايد الزخم بشأن محادثات السلام

وطنا اليوم:وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء الأحد، مع تزايد الزخم بشأن إجراء محادثات محتملة للسلام لإنهاء الحرب التي تشنها موسكو على بلاده.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أشار الأسبوع الماضي إلى أنه سيجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المملكة العربية السعودية. وقد تم طرح الإمارات العربية المتحدة كموقع محتمل لمحادثات السلام أيضا نظرا للعدد الكبير من المواطنين الروس والأوكرانيين المغتربين الذين توافدوا إلى البلاد منذ بداية الحرب، وأيضا بسبب انخراط الإمارات في

عمليات تبادل الأسرى في الماضي.
ووصل زيلينسكي إلى أبوظبي بعد حضوره مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا. ونشر مكتبه لقطات أظهرت وصوله هو وزوجته أولينا زيلينسكا، حيث تم استقبالهما من قبل مسؤول إماراتي وحرس الشرف في المطار مساء الأحد. وسافرت زيلينسكا إلى الإمارات منذ الغزو الروسي الشامل في 2022، ولكن هذه هي أول زيارة لزيلينسكي إلى الإمارات منذ بداية الحرب.
وقال مكتب زيلينسكي في رسائل على الإنترنت «أولويتنا القصوى هي إعادة المزيد من شعبنا من الأسر»، وأضاف «سنركز أيضا على الاستثمارات والشراكات الاقتصادية، بالإضافة إلى برنامج إنساني واسع النطاق».

فانس يؤكد التزام واشنطن بإرساء سلام دائم في أوكرانيا
في سياق متصل، أكد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، الجمعة، خلال لقائه الأول مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ميونيخ، أن واشنطن تسعى إلى تأمين “سلام دائم” في أوكرانيا.
من جانبه، حذّر زيلينسكي من أن قدرة بلاده على الصمود في وجه الغزو الروسي ستكون “ضئيلة” دون دعم أمريكي.
كما شدد، السبت، على أن أي لقاء بين ترمب وبوتين قبل اجتماعه هو مع الرئيس الأمريكي سيكون “أمرًا خطيرًا”، مؤكدًا أن كييف “لن تقبل بأي اتفاق سلام يتم التوصل إليه دون علمها أو مشاركتها”.


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