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نتنياهو يدعو إلى نزع سلاح حزب الله بالكامل

17 فبراير 2025
نتنياهو يدعو إلى نزع سلاح حزب الله بالكامل

وطنا اليوم:دعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى “نزع سلاح حزب الله اللبناني بالكامل”، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، الأحد، مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي وصل إلى تل أبيب في زيارة رسمية.
وقال نتنياهو خلال المؤتمر: “يجب نزع سلاح حزب الله بالكامل”، مشددًا على أهمية هذه الخطوة لضمان أمن “إسرائيل” واستقرار المنطقة، حسب زعمه.
وأكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة و”إسرائيل” تعملان جنبًا إلى جنب في مواجهة التحديات الإقليمية، مشيرين إلى استراتيجيات واضحة تجاه إيران وحماس.


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