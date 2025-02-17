مصرع 9 أشخاص في الولايات المتحدة بسبب الطقس السيئ

وطنا اليوم:توفي تسعة أشخاص في شرق الولايات المتحدة جراء الأحوال الجوية العاصفة، من بينهم ثمانية ضحايا في ولاية كنتاكي، حيث تسببت الأمطار الغزيرة بفيضانات مدمرة استدعت تدخل فرق الطوارئ، وفق ما أعلنته السلطات في الولاية.

وأكد حاكم كنتاكي، آندي بيشير، خلال مؤتمر صحفي أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، مشيرًا إلى أن معظم الضحايا كانوا داخل مركباتهم عندما اجتاحتهم المياه، بينهم أم وطفلها.

كما حذر من احتمال ارتفاع عدد الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ، حيث تم انتشال أكثر من ألف شخص خلال الـ 24 ساعة التي أعقبت الفيضانات العنيفة، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ.

ودعا بيشير السكان إلى تجنب الطرق قدر الإمكان حفاظًا على سلامتهم.

كما أفادت وسائل إعلام أمريكية بوفاة شخص آخر في أتلانتا بولاية جورجيا، بعدما سقطت شجرة ضخمة اقتلعتها العواصف الرعدية على منزله صباح الأحد، وفق ما أوضحه مسؤول في خدمة الإطفاء المحلية، الكابتن سكوت باول.

وتشهد مناطق واسعة من وسط وشمال شرق الولايات المتحدة عواصف مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة، حيث حذرت الأرصاد الجوية الوطنية من اندفاع كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة خلال الأسبوع، مما سيؤدي إلى موجة برد غير مسبوقة قد تصل فيها درجات الحرارة إلى -51 درجة مئوية في بعض المناطق.