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الأردن وقطر يؤكدان رفضهما المطلق لتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه

منذ 11 ثانية
الأردن وقطر يؤكدان رفضهما المطلق لتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه

وطنا اليوم_التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وبحث الصفدي والشيخ محمد سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وتطوير التعاون في مجالات عدّة.

وأكّد الصفدي والشيخ محمد الحرص المشترك على توسعة التعاون بين البلدين وزيادة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وشكر الصفدي الأشقاء في قطر على الرعاية التي يقدمونها لأكثر من ثمانين ألف أردني يعملون ويعيشون في قطر، وعلى دعم قطر للتنمية الاقتصادية والبرامج الاستثمارية في المملكة.

كما بحث الصفدي والشيخ محمد تطورات الأوضاع في المنطقة، وخصوصًا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين وسوريا ولبنان، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الصفدي والشيخ محمد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة من خلال تنفيذ اتفاق الهدنة الذي أنجز بجهود قطرية ومصرية وأميركية بالكامل. وشددا على استمرار التعاون في جهود إدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع.

 

وأكدا أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن للجميع.

 

وأكد الصفدي والشيخ محمد على الرفض المطلق لتهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من وطنه، وأكدا على ضرورة تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصًا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.

وكان الصفدي وصل الدوحة في زيارة عمل اليوم من ميونخ حيث شارك في مؤتمر ميونخ للأمن وأجرى محادثات مع عدد من نظرائه حول العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة.

 


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