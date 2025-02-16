بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

منشور لحافظ بشار الأسد: سأكشف المستور

منذ 38 ثانية
منشور لحافظ بشار الأسد: سأكشف المستور

وطنا اليوم:تعهد حافظ بشار الأسد نجل الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بنشر حلقة بودكاست لسرد حقائق وأسرار ستحكى لأول مرة، عقب مغادرة عائلته سوريا.
وقال في تغريدات عبر حسابه على منصة “إكس”: “لكل حدث روايات، ولكل مرحلة أسرارها. ليس الهدف إثارة الجدل، بل أن تروى القصة كما كانت، بعيدا عن التوتر والاتهامات. ما كان في الظل، حان الوقت ليُروى كما هو”.
وأضاف الحساب الذي حمل اسم حافظ الأسد: “قريبا، ستسمعون القصة كاملة من المصدر نفسه. حلقة بودكاست ستكشف كل التفاصيل”. وقال “الوقت كفيل بالكشف عن كل التفاصيل. قريبا، سيكون هناك فيديوهات تشرح كل ما جرى، لتوضيح الحقائق”.
وكتب: “قد يعتقد البعض أن الغياب هروب، لكنه كان ضرورة في زمن الفوضى. البعض يصرخ في الغياب، لكن الحقيقة لا تحتاج إلى ضجيج لتبقى. نحن هنا، والوقت سيكشف كل شيء”.
وتابع الأسد: “الوطن في القلب، وحبه لا يتغير. أحيانا، تفرض الظروف مسارات لم تكن في الحسبان، والأخطاء كانت حاضرة في كل زمن. لكن الحقيقة تبقى أكبر من أي رواية”.
وفي وقت سابق، ظهر حافظ الأسد في فيديو سيلفي “مفاجئ” لحسم الجدل بشأن حقيقة ملكيته حسابات التواصل الاجتماعي على منصتي “إكس” و”تلغرام”، والتي نشر عليها قبل أيام تفاصيل الساعات الأخيرة لعائلته في سوريا.
وظهر حافظ وهو يتمشى في شارع بحي راق، تبين لاحقا إنه في العاصمة الروسية موسكو، بينما صور الفيديو بكاميرا الهاتف.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:54

العمل تنفي حصول عمليات تفتيش غير قانونية بحق العمالة الوافدة

19:44

البنك المركزي يطرح أذونات خزينة بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار

19:41

اللِحى السورية والحرية

19:37

رئيس النواب يؤكد عمق العلاقات التي تربط الأردن والسعودية

19:31

الدفاع المدني: 21 وفاة بسبب الاستخدام الخاطئ للمدافئ خلال الموسم

19:25

هطول غزير للبرد وجريان للسيول في المفرق وعدة مناطق من المملكة

19:18

توضيح مهم من طقس العرب: الفيديو قديم

19:06

الملك يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

16:54

حسّان يضع حجر أساس لمشروع مصانع حامضي الكبريتيك والفوسفوريك في ⁧‫الشيدية

16:47

أزمة الطائرات تتصاعد.. لبنان يوقف الرحلات الجوية الإيرانية إلى بيروت

16:08

جمعية الاسرة البيضاء تقرر تسليم مفاتيح دار الضيافة للمسنين لوزيرة التنمية

16:01

نشامى الشباب يهزم كوريا الشمالية في كأس آسيا

وفيات
وفيات الأحد 16-2-2025الحاج عبدالستار محمد الموسى جرادات في ذمة اللهحمزة فيصل الجغبير في ذمة اللهتشييع جثمان الملازم معتصم أبو غنيموفيات الجمعة 14-2-2025