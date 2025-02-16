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رئيس النواب يؤكد عمق العلاقات التي تربط الأردن والسعودية

منذ دقيقة واحدة
رئيس النواب يؤكد عمق العلاقات التي تربط الأردن والسعودية

وطنا اليوم:استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه اليوم الأحد، رئيس الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية الدكتور حسام العنقري، بحضور رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين.
وأكد الصفدي عمق العلاقات التي تربط المملكتين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود.
وقال إن مجلس النواب حريص على تقديم مختلف أوجه الدعم لديوان المحاسبة في الرقابة على المؤسسات الحكومية المختلفة، هدفاً ومقصداً في الحفاظ على المال العام.
وشدد على أهمية دور ديوان المحاسبة في كلا البلدين، بالحفاظ على المال العام، داعياً إلى تبادل الخبرات في هذا الإطار بين الأردن والسعودية.
بدوره، أكد رئيس ديوان المحاسبة السعودي عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات، مبدياً الاستعداد للتعاون بين ديواني المحاسبة في كلا البلدين بما يسهم في تبادل الخبرات الهادفة إلى تعزيز دورهما، حيث العمل جار لتفعيل مذكرة التفاهم المشتركة بين ديوان المحاسبة الأردني والديوان العام للمحاسبة السعودي.
من جهته، قال الحمادين إن ديوان المحاسبة يمضي بخطوات متقدمة في تنفيذ خطته التطويرية التي تستند الى رؤى وتوجيهات جلالة الملك وسمو ولي العهد في تطوير القطاع العام والعمل بشكل أساس وفق أحدث التقنيات الإلكترونية التي تسهم في خدمة الهدف الرئيس بالحفاظ على المال العام، معبراً عن رغبة أكيدة في تعزيز التعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.


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