هطول غزير للبرد وجريان للسيول في المفرق وعدة مناطق من المملكة

وطنا اليوم:أشارت أحدث صور رادار الطقس في إدارة الأرصاد الجوية إلى أن أجزاء من محافظات العاصمة عمان، البلقاء، إربد، مأدبا، الزرقاء، والمفرق تشهد هطولًا لزخات من المطر متفاوتة الشدة، مع تواجد خلايا من الغيوم الرعدية في بعض المناطق، ونشاط في سرعة الرياح الهابطة أحياناً.

وشهدت منطقة دير الكهف قي محافظة المفرق هطول غزير للبرد وجريان السيول ، كما شهدت محافظة مأدبا زخات مطرية مصحوبة بالرعد بين الحين والآخر ، بالإضافة إلى بعض مناطق العاصمة عمان والمناطق الشمالية اربد ولواء الكورة .

وتنصح إدارة الأرصاد الجوية بتوخي الحيطة والحذر، خاصة في المناطق المنخفضة، ومتابعة التحديثات الصادرة عن الأرصاد الجوية.