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جامعة البترا تحصد الميدالية الفضية في بطولة “الولاء والانتماء” لخماسي كرة القدم

منذ 40 ثانية
جامعة البترا تحصد الميدالية الفضية في بطولة “الولاء والانتماء” لخماسي كرة القدم

وطنا اليوم:حقق فريق جامعة البترا لكرة القدم المركز الثاني في بطولة “الولاء والانتماء” لخماسي كرة القدم، التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية في مدينة العقبة، ضمن احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
جاء تأهل الفريق إلى النهائي بعد سلسلة من الانتصارات خلال أدوار البطولة؛ إذ فاز في دور المجموعات على جامعة الأميرة سمية بنتيجة 2-0، وعلى جامعة الحسين بن طلال بنتيجة 5-1، وعلى جامعة الزيتونة بنتيجة 4-2، فيما تعادل مع الجامعة الأردنية بنتيجة 5-5، ومع جامعة عمان الأهلية بنتيجة 2-2.
وواصل الفريق تألقه في الأدوار الإقصائية، محققًا فوزًا على جامعة العلوم والتكنولوجيا بنتيجة 5-2، ثم تغلب على جامعة الزرقاء بنتيجة 3-1 في نصف النهائي، وحصل على المركز الثاني في المباراة النهائية أمام جامعة البلقاء التطبيقية حاصدًا الميدالية الفضية وكأس المركز الثاني. يُذكَر ان اثنين من لاعبي جامعة البترا لم يشاركا في المباراة النهائية نظرا لالتزامهما مع أنديتهما في بطولة الدوري الأردني للمحترفين، وهما: خالد زكريا، ومحيسن أبو جبلة.
وأشاد رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، بأداء الفريق وما قدمه من مستوى مميز طوال البطولة، مؤكدًا اعتزازه باللاعبين والكادر الفني والإداري، ومتمنيًا لجميع الأفرقة الرياضية في الجامعة مزيدًا من النجاح والإنجازات في المحافل الرياضية المقبلة


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