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ارتفاع أسعار البن إلى مستويات قياسية في بداية عام 2025

منذ 42 ثانية
ارتفاع أسعار البن إلى مستويات قياسية في بداية عام 2025

وطنا اليوم:شهدت أسعار البن العالمية ارتفاعًا كبيرًا في شهر يناير/كانون الثاني 2025، حيث بلغ المؤشر المركب 310.12 دولار للرطل (حوالي 453 غرامًا)، مسجلًا زيادة بنسبة 3.5% مقارنة بشهر ديسمبر 2024، وبنسبة 75.8% مقارنة بشهر يناير 2024، وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن المنظمة العالمية للقهوة (ICO).
وقد أدى الطقس السيئ في كل من فيتنام والبرازيل إلى تقليص المعروض من البن بشكل كبير، حيث تتوقع البرازيل، أكبر منتج ومصدر للبن في العالم، انخفاضًا في المحصول بنسبة 4.4% مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 51.8 مليون كيس بوزن 60 كيلوغرامًا لكل كيس في 2025. وتساهم هذه الظروف المناخية في إبقاء الأسعار مرتفعة على المستوى الدولي.
وتستمر التوقعات بارتفاع الأسعار في الأشهر المقبلة، حيث وصل مؤشر السعر المركب للبن في أوائل فبراير 2025 إلى 375.34 دولار للرطل. ويعزى هذا الارتفاع أيضًا إلى التهديدات المحتملة بفرض رسوم جمركية من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة، ما يزيد من حالة عدم اليقين في السوق العالمية.
فيمنا تتوقع الجمعية البرازيلية لصناعة القهوة (ABIC) أن أسعار البن العالمية ستظل مرتفعة حتى عام 2026، حيث لا يتوقع حدوث انخفاض ملحوظ في الأسعار قبل أن يكون للبرازيل محصول أكبر.


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