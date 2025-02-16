القنابل الغبية تصل إسرائيل.. ماذا نعرف عن إم كيه مارك 84 الأمريكية

وطنا اليوم:أكدت وزارة الأمن الإسرائيلية اليوم الأحد تسلم شحنة القنابل الثقيلة من طراز “إم كيه 84” التي أخرت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن تسليمها إلى تل أبيب.

وأوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الشحنة وصلت الليلة الماضية، تزامنا مع وصول وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى تل أبيب بزيارته الأولى إلى المنطقة قبل توجهه إلى بلدان أخرى، لمناقشة اتفاق غزة ومفاوضات المرحلة الثانية.

ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الشحنة بأنها “إضافة إستراتيجية مهمة، شاكرا الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته على “وقوفهم الحازم إلى جانب إسرائيل”.

وكانت إدارة بايدن علقت تسليم هذه القنابل، التي تزن طنا لكل منها وتعرف أيضا باسم “مارك 84″، منذ اجتياح الاحتلال لرفح جنوبي قطاع غزة في مايو/أيار الماضي، في ظل رفض أميركي للاجتياح وعلى خلفية استخدام القنابل لقصف المدنيين.

وبعد أن أوقفت إدارة بايدن شحن تلك القنابل، استمر البيت الأبيض بتزويد إسرائيل بالأسلحة عملا بصفقة أخرى بقيمة مليار دولار.

لكن ترامب أعلن عقب لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن إلغاء ما وصفه بـ”حظر الأسلحة الذي فرضه بايدن” على إسرائيل، سامحا بذلك بإرسال الشحنة التي أوقفتها الإدارة السابقة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في السابع من فبراير/شباط الجاري عن بيع أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار لإسرائيل، متجاوزة بذلك عملية المراجعة في الكونغرس، بصفقة تتضمن آلاف القنبال والصواريخ من طراز هيلفاير.

ماذا نعرف عنها؟

«إم كيه (مارك) 84»، أو كما يطلق عليها «المطرقة» أو «القنبلة الغبية»، هي قنبلة تحتوي على عناصر القنبلة التقليدية ويتم إسقاطها من الطائرة لتقع على الأرض دون أي توجيه، مما يجعل إصابة الهدف تتطلب إسقاط عشرات أو مئات منها.

وتتضمن القنبلة الغبية عدة أنواع، بعضها مصمم لاختراق أهداف عميقة تحت الأرض، في حين ينفجر البعض الآخر فوق سطح الأرض، مما يتسبب في أضرار واسعة النطاق.

وباستخدام القنابل الذكية أو الموجهة بدقة، يمكن تقليل نسبة الخطأ إلى ثلاثة أمتار فقط، في حين أن القنابل الغبية قد يصل معدل الخطأ فيها إلى 100 قدم (أكثر من 30 مترًا).

وفي حال إسقاط القنبلة الغبية في مناطق مفتوحة أو حضرية، فإنها تشكل خطرًا كبيرًا على المدنيين، خاصة في المناطق شديدة الازدحام.

ويمكن تعديل القنابل الغبية لجعلها أكثر دقة، من خلال إضافة مجموعات ذخائر الهجوم المباشر أو زعنفة ذيل، مما يمنحها بعض التوجيه أثناء السقوط.

أكثر من نصف القنابل المستخدمة في غزة «غبية»

كانت شبكة «سي إن إن» الأمريكية قد كشفت في ديسمبر/كانون الأول 2023، أن نحو نصف القنابل التي ألقتها إسرائيل من الجو على قطاع غزة كانت «غبية» وغير موجهة.

واعتمدت الشبكة في تقريرها على تقييم استخباراتي أمريكي، أكد أن استخدام هذه القنابل على نطاق واسع كان أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة.

وقال مسؤول أمريكي لـ«سي إن إن» إن الجيش الإسرائيلي يستخدم القنابل الغبية بالتزامن مع تكتيك يُعرف باسم «القصف بالغطس»، حيث يتم إسقاط القنابل أثناء الغوص الحاد للطائرة المقاتلة، مما يجعلها أكثر دقة بسبب قربها من الهدف.