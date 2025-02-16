الشهيد خلف جميل العبوس بطل من أبطال الجيش العربي

وطنا اليوم/ د. عطا أبو الحاج

يعد الجيش العربي الأردني المصطفوي سجلا ناصعا للبطولة والتضحية والفداء منذ تأسيس الإمارة مما جعله مدرسة في التخطيط العسكري والقتال المحترف، ففرض إحترامه في الحروب والمعارك التي خاضها على قلة تسليحه وإمكانياته وعديده وعتاده.

وهو المرتكز على نهضة العرب المتمثلة بالثورة العربية الكبرى ومبادئها السامية، وظل إلى يومنا هذا محافظا على هذا الإرث التي تنوء من شدة وطأته الجبال.

وحقق الجيش العربي إنجازات عسكرية حاسمة تستحق الفخر والاعتزاز ، وأقر بذلك العدو قبل الصديق، فكان بحق درع الوطن وسياجه وحصنه الحصين.

ومن أهمها المعارك المشهورة في باب الواد واللطرون ومعركة الحي اليهودي وتل الذخيرة، ومعركة النوتردام، ومعركة حي مشيرم، ومعركة الشيخ جراح، ومعركة رأس كركر، ومعركة يالو، نمعركة البرج، ومعركة تل الرادار، ومعركة خراب اللحم، ومعركة عرطوف، ومعركة قوله، ومعركة رامات راحيل، ومعركة عراق سويدان، وفي شرق الأردن، معركة الكرامة التي دحر فيها العدو عدا مشاركة هذا الجيش في غير معركة لدعم الشقيق، والمشاركة في قوات حفظ السلام الدولية.

وما زالت هذه المؤسسة الوطنية تنهض بدورها العسكري والتنموي، وهي محط أنظار الأردنيين ومعقد الأمل والرجاء، ومعول الأردنيين في نسف ما يحاك في الخفاء ضد الوطن.

حديثي اليوم عن بطل من أبطال الجيش العربي ‘الشهيد البطل خلف جميل العبوس” وهو من عشيرة الدعجة الضاربة مضاربها في العاصمة عمان واحد القبائل البلقاوية التي تمتاز بالتسامح والإيثار بل رايتها على الدوام راية بيضاء لكل مستجير وموئل للطنيب، لا تعرف الصدام بل نبراس في إصلاح ذات البين بين الناس.

كان الشهيد البطل جميل خلف العبوس إحد أبرز أبطال الجيش الآردني، فهو من جيل الرواد المؤسسين، ويعد أيضا من أوائل من إلتحق بالجيش، وسرعان ما وضعه تفوقه، وما تمتع به شجاعة وإقدام وحسن تصرف في المقدمة، وبقي لغاية إستشهاده، قابضا على العروة الوثقى من الولاء والإخلاص.

ولد الشهيد الجندي البطل خلف جميل العبوس عام ١٩٤٥ بحي العبوس في العاصمة عمان والتحق بالقوات المسلحة الأردنية برتبة جندي بتاريخ ١٩٦١/١١/٢٢م.

دخل الشهيد مركز التدريب واتقن التدريب على أنواع، السلاح، وكان طيلة فترة التدريب رمزا للإنضباط ومجدا ونشيطا، حيث تفيد التقارير العسكرية، بأنه كان جنديا مطيعا وأمينا ومخلصا.

إلتحق بركب الدبابات وكان للشهيد العبوس شرف المشاركة بمعارك حزيران على أرض فلسطين في مثلث الشهداء بجنين وتكريما له ولذكراه أطلقت جمعية إسمه عليها.

رحم الله الشهيد البطل خلف جميل العبوس وأسكنه فسيح جناته