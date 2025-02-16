طلبة جامعة البترا يفوزون بجائزة صحافة البيانات الرقمية في مهرجان الشروق بالقاهرة

وطنا اليوم:فاز طلبة كلية الإعلام في جامعة البترا بجائزة “صحافة البيانات الرقمية” في مهرجان الشروق التاسع لإبداعات طلاب الإعلام، عن تقرير بعنوان: “النمو السياحي في الأردن”، خلال حفل نظمه المعهد الدولي العالي للإعلام في أكاديمية الشروق، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية في القاهرة، بمشاركة أكثر من أربعين كلية إعلام عربية.

شارك في إعداد التقرير، الطلبة: رحمة أبوزيد، وأحمد القيسي، ومحمود نضال عمرو، وداليا جاد الله، وعبد الله الطراونة، باعتماد تقنيات صحافة البيانات والإنفوجرافيك في تقديم محتوى يعتمد على التحليل البصري للبيانات.

وأشار المشرف على المساق الدكتور عبيدة الربابعة إلى أن الجائزة تعكس قدرة طلبة جامعة البترا على توظيف صحافة البيانات بأسلوب احترافي، وهو ما يضعهم في مصاف المنافسة مع كليات الإعلام العربية.

وحصل التقرير سابقًا على جائزتين محليتين، الأولى خلال مهرجان إبداعات طلبة الإعلام 2024 الذي نظمته كلية الإعلام في جامعة الزرقاء، والثانية خلال مسابقة إبداعات طلبة كلية الإعلام في جامعة البترا، ليواصل تحقيق النجاحات على المستوى العربي.

وأعرب عميد كلية الإعلام الأستاذ الدكتور علي النجادات عن فخره بفوز الطلبة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز مهاراتهم في الصحافة الرقمية. وأكدت رئيسة قسم الصحافة والإعلام الرقمي الدكتورة رشا اليعقوب أن تطوير القدرات في هذا المجال يفتح آفاقًا جديدة أمام الطلبة لمواكبة متطلبات الإعلام الحديث.

يعكس الفوز حضور جامعة البترا في المسابقات العربية والدولية، ودورها في تأهيل طلبتها للاندماج في بيئات الإعلام الرقمي