انطلاق أعمال منتدى اليمن الدولي في عمّان بحضور دولي

وطنا اليوم:انطلقت في العاصمة عمّان، الأحد، أعمال النسخة الثالثة من منتدى اليمن الدولي، الذي يعقد على مدار 3 أيام بحضور شخصيات يمنية ودولية، وبمشاركة وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالحكومة اليمنية، شائع الزنداني.

ويعتبر المنتدى أكبر تجمع ينعقد لليمنيين بشكل دوري لمناقشة الأزمة اليمنية، والإسهام في حوارات مفصلية حول استقرار اليمن وأمن المنطقة.

وسيعقد من 16-18 شباط، وتشارك فيها نحو 250 شخصية، من القيادات السياسية اليمنية وزعماء قبائل ونساء وأقليات وشباب وممثلين عن المجتمع المدني، إلى جانب صانعي سياسات إقليميين ودوليين رفيعي المستوى، وممثلين عن الأمم المتحدة، وخبراء في شؤون اليمن والمنطقة.

ويتضمن جدول أعمال المنتدى، الذي صُممت جلساته بالتعاون مع الشركاء الدوليين، عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن، والأمن الإقليمي، والاقتصاد، والوضع الإنساني، والعدالة الانتقالية، وأزمة المياه، إضافة لعدد من الملفات.

وتركز أعمال المنتدى أيضا، على تيسير الحوار البنّاء بين الأطراف اليمنية، وتعزيز التفاعل الإقليمي بغية التخفيف من المخاطر المحتملة في حال استمر التصعيد، أو تجدّدت المعارك القتالية على نطاق واسع.

يشار إلى أن المنتدى عقد نسختيه السابقتين في ستوكهولم 2022، ولاهاي 2023، وفي نسخته الثالثة 2025 يعقد في الأردن.