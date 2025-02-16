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سموتريتش: تقدم بتنفيذ خطة ترامب لتهجير سكان غزة

منذ ساعتين
سموتريتش: تقدم بتنفيذ خطة ترامب لتهجير سكان غزة

وطنا اليوم:كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنهم بدؤوا التحضير مع الأميركيين لتنفيذ خطة التهجير الطوعي من قطاع غزة.
وقال سموتريتش إن السابع من أكتوبر كان كارثة كبيرة، وحمّل مسؤولية وقوعه لرئيس الأركان وللحكومة ومن يقف على رأسها في إشارة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأكد أن صفقة التبادل المطروحة سيئة، معربا عن أمله في أن يكون وقف الحرب مؤقتا، ثم يعود الجيش للقتال مرة أخرى في غزة.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش للقناة 12 الإسرائيلية:
هناك تقدم في تنفيذ خطة ترامب لتهجير سكان قطاع غزة.
أتمنى أن تبدأ العملية في الأسابيع القادمة حتى إن كانت بوتيرة بطيئة.
سنحول غزة كلها إلى جباليا بعد العودة إلى القتال.
لن يكون للفلسطينيين في غزة ما يبحثون عنه خلال العقد القادم.


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