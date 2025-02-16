تقرير: أوروبا تستعد لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد انتهاء النزاع

وطنا اليوم:تناقش عدة دول أوروبية، سرا، إمكانية إرسال قواتها إلى الأراضي الأوكرانية بعد انتهاء النزاع، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.

ونقلت الوكالة عن وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور، قوله، على هامش مؤتمر للأمن: إنه بعد انتهاء النزاع “لن تكون هناك مشكلة لأوروبا في أن تكون حاضرة هناك”.

ويدخل مؤتمر ميونخ للأمن يومه الثالث والأخير اليوم الأحد.

وتتضمن أجندة اليوم الأخير من الاجتماع الدولي الذي يعقد في العاصمة البافارية قضايا مثل هيكل الأمن الأوروبي، وتسريع انضمام دول البلقان إلى الاتحاد الأوروبي، وتنافسية أوروبا.

ومنذ يوم الجمعة، هيمن نهج سياسة الإدارة الأميركية الجديدة في حرب أوكرانيا والخلافات حول مشاركة أوروبا في مفاوضات السلام على النقاشات.

وبحسب ما أورده موقع “يورو نيوز” Euronews، كان القادة الأوروبيون قد بدأوا قبل عام تقريبا بالتفكير في نوع القوة التي قد تكون مطلوبة، لكن تسارع الأحداث قد عزز الشعور بضرورة اتخاذ خطوة ما وسط قلق من أن الرئيس ترامب قد يبرم اتفاقا مع الرئيس بوتين متجاوزا أوروبا وربما حتى أوكرانيا.

وقد كرر فولوديمير زيلينسكي في كلمة ألقاها في مؤتمر ميونيخ للأمن هذا الأسبوع، أنه إذا لم يتم قبول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، فسيتعين عليها بناء حلف ناتو آخر في أوكرانيا.