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تكريم عمان الأهلية في السعودية بحفل تصنيف الجامعات العربية لحصولها على المرتبة 2 محلياً و16 عربياً

منذ 23 ثانية
تكريم عمان الأهلية في السعودية بحفل تصنيف الجامعات العربية لحصولها على المرتبة 2 محلياً و16 عربياً

وطنا اليوم_
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، تم تكريم جامعة عمان الأهلية في المملكة العربية السعودية بجدة في الحفل التكريمي للجامعات العربية المدرجة في التصنيف العربي لعام 2024، بحضور الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية وعدد من ممثلي المؤسسات الأكاديمية العربية، وذلك بتنظيم من جامعة الملك خالد .
وقد حضر الحفل بالإنابة عن الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة ، عميد كلية الهندسة /عميد كلية التعليم التقني الأستاذ الدكتور بشار الطراونة.
وكانت جامعة عمان الأهلية قد تصدّرت المشهد الأكاديمي العربي بحصولها على المرتبة الثانية محلياً، والسادسة عشرَ عربياً، وفقاً للتصنيف الذي أصدره اتحاد الجامعات العربية 2024.
وفي هذا السياق، تسلم الأستاذ الدكتور بشار الطراونة شهادة التكريم، معرباً عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس التزام الجامعة بجودة التعليم والبحث العلمي ، والذي يؤكد تميّز مسيرتها الأكاديمية محليا وعربيا وعالميا .


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