أشهار جائزة غرفة تجارة عمان للبحوث الاقتصادية

وطنا اليوم_

عمان-أطلقت غرفة تجارة عمان، اليوم السبت، “جائزة غرفة تجارة عمان للبحوث الاقتصادية”، بهدف تشخيص التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتقديم حلول وأقعية لها.

وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، خلال مؤتمر صحفي، أن تجارة عمان تؤمن باهمية البحث العلمي لإيجاد حلول أقعية للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وتخدم القطاعات التجارية والخدمية، وتضع “خارطة طريق” للصعوبات التي تواجهها.

وأضاف إن الجائزة التي تستحدثها الغرفة لأول مرة، تهدف كذلك لتشجيع الباحثين على تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه التجارة وأصحاب الأعمال وتسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية، وبما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

ولفت ان الجائزة تستهدف الأكاديميين والباحثين من مختلف الجامعات أو المراكز البحثية، وطلاب الجامعات الأردنية، بالإضافة إلى الافراد المُهتمين بالاقتصاد والعاملين في منشآت القطاعين العام والخاص.

وشدد على ان مجلس ادارة الغرفة يؤمن بأن البحث العلمي هو أحد الأسس التي ترتكز عليها التنمية الاقتصادية المستدامة، لذلك فإن هذه الجائزة تهدف إلى تقديم منصة للمبدعين من الباحثين والمختصين لتقديم أفكارهم التي تساهم في تحسين بيئة الأعمال في المملكة.

وقال الحاج توفيق “نأمل أن تسهم هذه الجائزة في تحفيز الباحثين على تقديم أفكار مبتكرة تتعلق بالتحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة، وأن تكون هذه الجائزة دافعاً حقيقياً للإبداع والتفكير النقدي الذي يخدم الاقتصاد الوطني.”

بدوره، وصف النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، ومُمثّلها في الهيئة الاشرافية على الجائزة، بهجت حمدان، الجائزة بأنها مشروع وطني مهم، يأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الإبداع والابتكار في مجالات الاقتصاد والتجارة والريادة.

وأكد حمدان ان من اهداف الجائزة تحفيز الباحثين لتقديم دراساتهم وبحوثهم العلمية التي نأمل أن تساهم في تطوير البيئة الاقتصادية الأردنية وتدعم مساعي الدولة والمجتمع في تحقيق النمو المستدام.

وقال “نتطلع أن تكون هذه الجائزة منصة لبناء قاعدة علمية ومنهجية تسهم في صياغة السياسات الاقتصادية الريادية وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة، كما نسعى من خلالها إلى تشجيع التنافس في مجالات عدة مثل التشريعات والسياسات الاقتصادية، الاتفاقيات والتبادل التجاري الاستثمار وفرص النمو، والريادة والابتكار الاقتصادي، والأمن الغذائي، و الاستدامة، والقطاعات الواعدة مثل السياحة والزراعة وغيرهما.

ولفت حمدان الى ان الجائزة تشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة بكالوريوس كحد أدنى، وأن يلتزم بنظام الجائزة وتعليماتها، كما يتم قبول الأبحاث التي تتسم بالأصالة ولم يسبق نشرها، وأن يلتزم بمجالات الجائزة البحثية وتقديم توصيات قابلة للتطبيق على البيئة الاقتصادية الأردنية، بالإضافة إلى ذلك، الالتزام بالمواعيد المحددة في النظام.

وبين إن الغرفة خصصت للجائزة التي سيبدأ التقديم لها اعتبارا من اليوم وحتى 30 آذار المقبل، 7 الآف دينار للفائز الأول بالجائزة، و5 دينار للفائز الثاني، و 4 الآف للثالث، و3 الآف للرابع، والفي دينار للفائز بالمركز الخامس.

وأشار حمدان الى انه يمكن الاطلاع على تعليمات الجائزة للراغبين بالتسجيل وتعبئة معلوماتهم الشخصية في النموذج المرفوع على رابط التسجيل التالي: https://ammanchamber.org.jo/acc-reward/reward.html أو عبر البريد الإلكتروني (ACC.award@acc.org.jo) أو تسلميه يدوياً في مقرّ غرفة تجارة عمّان.

يذكر أن الهيئة الأشرافية للجائزة تضم ، الدكتور بيان العمري رئيسا، والدكتور قاسم الحموري عضوا، ومالك زياد عضو إعلامي وتسويقي، والمهندس جهاد على المسؤول التنفيذي لمشروع الجائزة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي حضره النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب، وعضو مجلس ادارة الغرفة علاء ديرانية، تم عرض فيلم قصير حول الجائزة.