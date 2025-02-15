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أمين عام وادي الأردن يرعى مهرجان راعي الهدلا للهجن والتراث

منذ 9 دقائق
أمين عام وادي الأردن يرعى مهرجان راعي الهدلا للهجن والتراث

وطنا اليوم_

انطلقت فعاليات مهرجان راعي الهدلا للهجن والتراث 2025 في منطقة قطر – وادي عربة برعاية الأمين العام لسلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصه، وحضور رئيس الاتحاد القطري والعربي لرياضة سباقات الهجن السيد عبد الله بن محمد الكواري ضمن احتفالًات المملكة بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم.

 

وجاءت الفعالية بتنظيم مشترك بين جمعية الهجانة الأردنية، وجمعية البادية للتراث والفنون، ومشاركة فرقة معان للفنون الشعبية، بتنظيم قطر ورحمه، وسط حضور فعاليات رسمية وشعبية واسعة .

وأعرب المهندس هشام الحيصه عن سعادته بهذه الفعالية التي تجمع عددا من الوفود العربية، مشيدًا بجهود جميع القائمين على المهرجان، ومؤكدًا أهمية الحفاظ على التراث الثقافي باعتباره جزءًا أساسيًا من الهوية الوطنية.

 

وأضاف الحيصه:

“في هذا اليوم المميز، نحتفي بموروثنا العربي الأصيل من خلال مهرجان راعي الهدلا للهجن والتراث، الذي يجسد عمق الروابط الثقافية والتاريخية بين شعوبنا. إن مشاركة الأشقاء من مختلف الدول العربية تعكس وحدتنا في الحفاظ على هذا التراث العريق وتعزيز استمراريته للأجيال القادمة.

 

مضيفا إن سباقات الهجن ليست مجرد رياضة، بل هي إرث حضاري يعكس أصالة البادية وقيمها النبيلة، كما تمثل فرصة حقيقية لدعم وتنمية المجتمعات المحلية وتعزيز السياحة التراثية في وادي عربة والمناطق البدوية في الأردن ، إن الدعم لهذا الحدث يعكس التزامنا بالاستثمار في التراث كجزء من رؤيتنا للتنمية المستدامة متطلعا إلى أن يكون هذا المهرجان منصة دائمة للحوار الثقافي والتواصل بين الشعوب ومواصلة دعم مثل هذه الفعاليات التي تساهم في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم التعاون العربي المشترك معربا عن تهنئته لقائد الوطن.

 

وتشارك في المهرجان عدة دول عربيةوهي قطر، تونس، الجزائر، موريتانيا، العراق، وليبيا، وقد شهد المهرجان أجواء احتفالية تمثلت بروح التعاون الثقافي والتراثي.

 

واقيمت على هامش الفعاليات بطولة الأردن الدولية لمسابقات الإبل تحت شعار “رياضة الهجن موروث شعبي وتنمية مستدامة”، في إطار دعم التراث البدوي وتعزيز التنمية الاقتصادية في المجتمعات المحلية.

 

ويعكس هذا الحدث التزام الأردن بحماية الموروث الثقافي وتعزيز الروابط العربية في مجالات الفن والتراث، مما يسهم في ترسيخ قيم الأصالة والتنمية المستدامة.


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