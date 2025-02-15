بدء عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة

وطنا اليوم_بدأت الاستعدادات في قطاع غزة لعملية تسليم 3 أسرى إسرائيليين، ضمن عملية التبادل السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وانتشرت عناصر كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في منطقة خان يونس، حيث أُعدَّت منصة لإتمام عملية تسليم الأسرى إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ورُفعت على المنصة لافتات باللغة العربية والعبرية والإنجليزية، كُتب عليها “لا هجرة إلا إلى القدس”، و “نحن الجنود يا قدس فاشهدي”، و”عبرنا مثل خيط الشمس”، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة بغزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وسبق أن أعلنت حركة حماس أسماء 3 أسرى إسرائيليين تعتزم الإفراج عنهم السبت، مشيرة إلى أن إسرائيل تعتزم الإفراج عن 369 أسيراً فلسطينياً، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام إنه “في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى قررت كتائب القسام الإفراج السبت عن الأسرى الاسرائيليين: ساشا ألكسندر تروبنوف، وساغي ديكل حن، ويائير هورن”.