جنرال إسرائيلي: فشلنا فشلا ذريعا في حرب غزة.. هذا مقياس الهزيمة

وطنا اليوم_قرّ مهندس خطة “الجنرالات” الإسرائيلية رئيس مجلس الأمن القومي السابق الجنرال احتياط غيورا آيلاند، بالفشل الذريع في حرب غزة، موضحا مقياس الهزيمة بعيدا عن السياسة والشعبوية.

وقال آيلاند في تصريحات إذاعية أوردتها صحيفة “معاريف” العبرية؛ إن “الصورة الحالية هي أن إسرائيل فشلت فشلا ذريعا في الحرب على قطاع غزة (..)، يجب أن نبدأ من هنا، وإلا فإننا نخلق توقعات لأشياء غير واقعية”.

وتابع قائلا: “الهزيمة في حرب غزة نابعة من مقياسين ليسا سياسيين أو شعبويين، بل مهنيين، الأول هو فحص من حقق أهدافه ومن لم يحققها، والثاني والأكثر موضوعية، وهو في أي جانب نجح في فرض إرادته على الجانب الآخر.

وأردف قائلا: “أنا لا أسميها حماس، بل دولة غزة. انظروا إلى اتفاق الأسرى، إسرائيل فتحت معبر رفح، انسحبت من نتساريم، وعاد مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى الشمال، إنها لا تسمح فقط بالطعام والماء في غزة، بل تدخل معدات هي بداية لإعادة الإعمار”.

ورأى أن “حماس يمكنها أن تفرض علينا في المرحلة الثانية اتفاقا، وفي أفضل الأحوال سنحصل على باقي الأسرى، وهذا مهم، ولكننا أيضا سندفع مقابل ذلك الإفراج الجماعي عن مئات الأسرى، ويجب على إسرائيل أن توافق على إنهاء الحرب والانسحاب من غزة”.

وأشار إلى أن كل ما تقوله الحكومة الإسرائيلية في الأشهر الـ16 الأخيرة، هو كلمات جميلة بلا مضمون ووعود بلا دعم، مضيفا أن “ما يمكن أن يغير توازن القوى هو الجانب الاقتصادي”.

وأوضح أن “الضغط العسكري وحده لن يؤدي إلى نتائج، وإذا قمنا باحتلال قطاع غزة وظل الفلسطينيون هناك فستبقى حماس أيضا، وستحصل على هجمات رهيبة ضد القوة التي تحتل”.

واستدرك بقوله: “أنا لست مع تجويع الناس، بل عدم تقديم الإمدادات كوسيلة ضغط”، مطالبا بإغلاق جميع المعابر ووقف الإمدادات عن قطاع غزة.