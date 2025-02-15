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إدارة ترامب تسمح بتصدير الغاز المسال وتنشئ مجلسا للطاقة

منذ دقيقة واحدة
إدارة ترامب تسمح بتصدير الغاز المسال وتنشئ مجلسا للطاقة

وطنا اليوم_قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنها منحت ترخيصا لمشروع كومنولث إل.إن.جي في لويزيانا لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وهي أول موافقة على تصدير الغاز المسال بعد أن أوقف الرئيس السابق جو بايدن منح مثل هذه التراخيص في أوائل العام الماضي.

 

وجرت الموافقة على التصدير إلى أسواق آسيا وأوروبا.

 

كما وقع ترامب الجمعة أمرا تنفيذيا في المكتب البيضاوي يقضي بإنشاء مجلس جديد للطاقة بقيادة وزير الداخلية دوج بورجوم، والذي سيسعى إلى زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز.

 

والولايات المتحدة هي بالفعل أكبر منتج للنفط والغاز في العالم.


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