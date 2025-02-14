بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

منذ 53 ثانية
40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وطنا اليوم:أدى نحو 40 ألف مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك-الحرم القدسي الشريف، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر بابي العامود والأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت العديد من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد، حيث أدى عدد من الشبان صلاة الجمعة في محيط المسجد الأقصى بعد أن منعهم الاحتلال من الدخول إلى باحات المسجد.
وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة.
ومنذ دخول “وقف إطلاق النار” في قطاع غزة حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني الجاري، شدد الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاته العسكرية في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، عبر نصب المزيد من الحواجز والبوابات الحديدية عند مداخل القرى والمدن الفلسطينية، مما يمنع عشرات آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:04

وقفة بعمان دعما لموقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين

15:54

نائب يسأل: ما هي قصة مخيم الأزرق الذي تم اعادة اثارته اعلاميا ؟

15:51

الفائزون في انتخابات فروع المهندسين بالتزكية .. أسماء

15:41

اتحاد العمال يؤكد دعمه لمواقف الملك في الدفاع عن الأردن والتصدي للتهجير

15:34

بمشاركة الأردن.. قمة خماسية في الرياض لمناقشة خطة ترامب

15:28

مقتل 11 شخصا بانفجار منجم للفحم في باكستان

15:15

أبو عبيدة يكشف أسماء أسرى إسرائيليين سيفرج عنهم غدا

14:45

15.3 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 91 مليون دينار

14:34

جامعة البترا تشارك في الاستقبال الشعبي لجلالة الملك وولي العهد

14:24

بعد لقاء الملك بترامب: تحولات لافتة في النبرة الأميركية تجاه خطة التهجير

14:19

وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يؤكدان رفض تهجير الفلسطينيين

14:13

غارات على جنوب لبنان وخطة فرنسية لتسريع انسحاب الاحتلال

وفيات
وفيات الجمعة 14-2-2025وفيات الخميس 13-2-2025وفيات الأربعاء 12-2-2025وفيات الثلاثاء 11-2-2025وفيات الاثنين 10-2-2025