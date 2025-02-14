الفائزون في انتخابات فروع المهندسين بالتزكية .. أسماء

وطنا اليوم:اعلنت نقابة المهندسين اسماء الفائزين بانتخابات فروعها بالمحافظات بالتزكية.

ويذكر أن سبعة فروع حسمت نتائجها بالتزكية من أصل 11 فرعا، فيما يتم استكمال باقي الفروع والمراكز التي لم تحسم بالتزكية في كل من فروع اربد والزرقاء ومادبا والكرك.

وقال رئيس لجنة إدارة الانتخابات امين عام النقابة م.علي ناصر أنه ستجري انتخابات كاملة لمركز رئيس الفرع وأعضاء مجلس الفرع وممثليه في الهيئة المركزية في فرعي اربد والكرك، وسيتم فرز اصوات المقترعين الكترونيا في اربد ويدويا في الكرك.

وفي الزرقاء سيتم انتخابات اعضاء مجلس الفرع، بعد أن تم حسم مركز رئيس الفرع وممثليه في الهيئة المركزية بالتزكية، وسيتم فرز اصوات المقترعين الكترونيا. وفي مادبا سيتم انتخابات رئيس واعضاء مجلس فرع، بعد أن تم حسم أعضاء الهيئة المركزية بالتزكية، وسيتم فرز اصوات المقترعين يدويا.

وفيما يلي أسماء الفائزين بالتزكية :

فرع جرش: م.زياد بني مصطفى رئيسا للفرع٬ ولعضوية مجلس الفرع كل من المهندسين خلدون زريقات وعادل الدلابيح وجمال حبايبه ونشأت عضيبات ووليد عياصرة وطلال مسعود.

ولعضوية الهيئة المركزية كل من المهندسين خلدون المارديني ومؤمنات بني مصطفى وعبدالله الرواشدة وزيد عضيبات ورحاب عتوم.

وفي فرع المفرق م.مجدي العموش رئيسا ولعضوية مجلس الفرع كل من المهندسين امل عموش ورائد الرحيبة واشرف جرار ونسرين اخوارشيدة وإسلام شديفات وصهيب حراحشة.

ولعضوية الهيئة المركزية كل من المهندسين يوسف المشاقبة وعلاء شديفات وعرين النمري وعودة النهود وعبد الله العليمات.

وفي فرع معان م.محمد قباعة رئيسا، ولعضوية مجلس الفرع كل من المهندسين حنين أبو درويش وعبدالرحمن صلاح و حامد النعيمات وعبدالله السلامين وعبدالرحمن المصري وميسم البدور.

ولعضوية الهيئة المركزية كل من المهندسين ناصر أبوالزيت واحمد النوافلة وعبداللطيف كريشان واحمد الشلبي وجاسر الطورة.

وفي فرع العقبة م.امجد عبيدات رئيسا، ولعضوية مجلس الفرع كل من المهندسين اياد الطروانة ووسيم البقاعين وطه ياسين ونضال غضيه وينال المرازقة وايمان العطوي.

ولعضوية الهيئة المركزية كل من المهندسين انس الكباريتي وبهاء المصري ومحمود الفراية ومصعب الرواجفة وليث زيادين.

وفي فرع الطفيلة م.صهيب العوران رئيسا، ولعضوية مجلس الفرع كل من المهندسين محمود الداودية وعمار الرفوع ومحمد الخريسات و الاء الفريحات وهيثم الربيحات واحمد البوايزة.

ولعضوية الهيئة المركزية كل من المهندسين هديل الربيحات ووفا الطروانة وطارق الصقور وايهاب العمريين ومؤمن المرافي.

وفي فرع البلقاء م.عبدالمحسن الخرابشة رئيسا، ولعضوية مجلس الفرع كل من المهندسين عامر الفاعوري وامين العواملة ومروان أبو هزيم وابرهيم تادرس وعبدالهادي السعايدة واحمد عربيات.

ولعضوية الهيئة المركزية كل من المهندسين شريف كلوب ومحمد الحياري ومحمد حياصات ومهند جريسات وشهاب خريسات وياسين أبو زنيمة ويعرب الحياصات ومأمون الختيالين.

وفي فرع عجلون م.حمزة المومني رئيسا، ولعضوية مجلس الفرع كل من المهندسين ليث المومني وجهينة بطارسة وزيتون زواتين وليث الصمادي وحازم الفواز ووفاء أبو ضلع.

ولعضوية الهيئة المركزية للفرع كل من المهندسين سليمان الربضي واحمد القضاة ومها الزغلول واحمد العبابنة وإسماعيل الغرايبة.

وفي فرع الزرقاء م.جمال أبو عيد رئيسا، ولعضوية مجلس الفرع كل من المهندسين عائدة الدلابيح ورولا العامري واحمد عواد ومحمد الصلاحات واحمد العتوم ورزق المعايطة وجاد المرعب ونمر الدايم ومحمد أبو عبيدة ومحمود أبو جحيشة وحمد المشاقبة وسامي الخلايلة وفؤاد العمري وحمدان أبو سرحان واحمد سمارة وخالد عماري.

وفي مأدبا فاز بعضوية الهيئة المركزية للفرع كل من المهندسين خالد أبوالغنم و فهد الزعيرات ووسام حدادين وجهاد الشوابكة وزياد سلامة.