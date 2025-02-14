1.3 مليار دينار حوالات نقدية عبر كليك الشهر الماضي

وطنا اليوم:ارتفعت قيمة حركات الدفع الإلكتروني عبر كليك 1.3 مليار دينار خلال شهر كانون الثاني الماضي، مع ارتفاع طفيف بنسبة 0.02% مقارنة بشهر كانون الأول من العام الماضي، وفق إحصائيات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وتشير الإحصائيات ، إلى تنفيذ 10.32 مليون حركة مسجلة الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 3.2%، ما يدل على توسع الاستخدام واعتماد المستخدمين المتزايد على هذه الخدمة وفقا للمملكة

ومن ناحية قاعدة المستخدمين، ارتفع عدد مستخدمي كليك في الأردن إلى 1.71 مليون مستخدم، بزيادة بلغت 2.3% خلال كانون الثاني.

ووفق الإحصائيات، فإن 96.3% من مستخدمي المنصة هم من الجنسية الأردنية، حيث يشكل الأردنيون 1.64 مليون مستخدم، بينما بلغ عدد المستخدمين من جنسيات أخرى 63 ألف مستخدم بنسبة 3.7%.

وكشفت البيانات أن النسبة الأكبر من مستخدمي كليك في الأردن هم من الذكور بنسبة 62.2% مقارنة بنحو 37.8% من الإناث، فيما تعد فئة الشباب من 18 إلى 30 عاماً الشريحة الأكثر نشاطاً واستخداماً للخدمة.

ومن حيث طبيعة العمليات، شكلت عمليات تحويل الأموال 80.6% من إجمالي المعاملات التي تمت عبر كليك، في حين جاءت المشتريات عبر كليك بنسبة 19.4%.

وكليك؛ هو أحدث نظام للدفع الفوري في الأردن، أطلقته جوباك في العام 2020، إذ يتيح النظام إرسال واستقبال الأموال بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة على النظام ومن وإلى المحافظ الإلكترونية في الأردن بشكل فوري.

تعكس هذه النتائج التطور الملحوظ في قطاع الدفع الإلكتروني في الأردن، مما يعزز مكانة الخدمات الرقمية كبديل آمن وفعال للمعاملات التقليدية، ويؤكد التوجه نحو اقتصاد رقمي متقدم يواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

يشارإلى أن إجمالي عدد الحركات المنفذة بنظام الدفع الفوري (كليك) خلال العام الماضي، 83,9 مليون حركة وبقيمة 12,1 مليار دينار أردني.