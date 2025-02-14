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كلية طب المستنصرية تنجح في اجراء عملية استئصال الرحم لمريضة تعاني من نزف رحمي شديد

منذ 43 ثانية
كلية طب المستنصرية تنجح في اجراء عملية استئصال الرحم لمريضة تعاني من نزف رحمي شديد

وطنا اليوم-بقلم : شريف هاشم – بغداد

أجرت الأستاذ الدكتورة إسراء حميد المعيني ( التدريسية في فرع النسائية والتوليد في كلية الطب / الجامعة المستنصرية ) عملية نوعية استئصال الرحم لمريضة تعاني من نزف رحمي شديد تبلغ من العمر 48 عامًا في مستشفى اليرموك التعليمي.

وذكرت رئيس الفريق الطبي الجراحي الدكتورة إسراء حميد المعيني : راجعت مريضة تبلغ من العمر 48 عامًا استشارية النسائية والتوليد في مستشفى اليرموك التعليمي ، وهي تعاني من نزف رحمي شديد غير مستجيب للعلاج التحفظي ، مما أدى إلى انخفاض في نسبة الدم ، وبعد إجراء الفحوصات السريرية والتصوير الطبي ، تبين وجود عقد ليفية متعددة الأحجام والتصاقات داخل الرحم وتضخم في بطانة الرحم.

وتم تحضير المريضة للعملية وتعويضها بالدم اللازم قبل إجراء استئصال الرحم مع الاحتفاظ بالمبايض ، وتكللت العملية بالنجاح دون أي مضاعفات ، وإخراج المريضة إلى الردهة بحالة صحية مستقرة ، حيث ستواصل تلقي الرعاية الطبية اللازمة لضمان تعافيها التام.

وأجريت العملية باشراف الكادر الطبي يساندهم طاقم متميز من الملاكات التمريضية والتخدير وطلبة البورد العراقي في صالة العمليات في قسم النسائية .


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