كلية طب المستنصرية تنجح في اجراء عملية استئصال الرحم لمريضة تعاني من نزف رحمي شديد

وطنا اليوم-بقلم : شريف هاشم – بغداد

أجرت الأستاذ الدكتورة إسراء حميد المعيني ( التدريسية في فرع النسائية والتوليد في كلية الطب / الجامعة المستنصرية ) عملية نوعية استئصال الرحم لمريضة تعاني من نزف رحمي شديد تبلغ من العمر 48 عامًا في مستشفى اليرموك التعليمي.

وذكرت رئيس الفريق الطبي الجراحي الدكتورة إسراء حميد المعيني : راجعت مريضة تبلغ من العمر 48 عامًا استشارية النسائية والتوليد في مستشفى اليرموك التعليمي ، وهي تعاني من نزف رحمي شديد غير مستجيب للعلاج التحفظي ، مما أدى إلى انخفاض في نسبة الدم ، وبعد إجراء الفحوصات السريرية والتصوير الطبي ، تبين وجود عقد ليفية متعددة الأحجام والتصاقات داخل الرحم وتضخم في بطانة الرحم.

وتم تحضير المريضة للعملية وتعويضها بالدم اللازم قبل إجراء استئصال الرحم مع الاحتفاظ بالمبايض ، وتكللت العملية بالنجاح دون أي مضاعفات ، وإخراج المريضة إلى الردهة بحالة صحية مستقرة ، حيث ستواصل تلقي الرعاية الطبية اللازمة لضمان تعافيها التام.

وأجريت العملية باشراف الكادر الطبي يساندهم طاقم متميز من الملاكات التمريضية والتخدير وطلبة البورد العراقي في صالة العمليات في قسم النسائية .