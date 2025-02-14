روبيو: واشنطن منفتحة على مقترحات الدول العربية بشأن غزة

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه الخطة الوحيدة المطروحة حاليا بشأن غزة هي خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك خطة أفضل فهذا هو الوقت المناسب لتقديمها، والولايات المتحدة تتطلع لذلك.

وأكد روبيو، في رده على أسئلة الصحفيين، أنّ بلاده منفتحة على مقترحات من الدول العربية بشأن غزة.

وأشار إلى أنه يستعدّ لبدء أول جولة شرق أوسطية له، معربا عن أمله في مناقشة هذه المقترحات في السعودية والإمارات وإسرائيل، وهي الدول الثلاث التي سيزورها في إطار هذه الجولة.

وأضاف “نأمل أن تكون لديهم خطة جيّدة حقّا لتقديمها إلى الرئيس”.

واقترح ترامب أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة وأن ترحّل سكانه إلى بلدان أخرى، خصوصا مصر والأردن، على أن تعيد بناء القطاع المدمر وتحوّله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

وأعلنت مصر أنها ستستضيف قمة عربية طارئة الشهر الحالي وقالت إنها “ستقدم رؤية شاملة” لإعادة بناء غزة بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

وشدد الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على موقفهما المشترك الرافض لتهجير الفلسطينيين، وحرصهما على إدامة التنسيق بما يضمن نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة.

وأكد الزعيمان أهمية بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل فوري مع عدم تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.