تعرف على حالة الطقس المتوقعة نهاية الأسبوع

وطنا اليوم_بعد تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي منذ الثلاثاء الماضي وحتى نهار الخميس، يتوقع أن تتراجع فرص الأمطار تدريجياً مع ساعات المساء، ليصبح الطقس شديد البرودة في مختلف مناطق المملكة.

ليلة الخميس/الجمعة: أجواء قارسة البرودة وصقيع متوقع

تشهد المملكة انخفاضاً حاداً في درجات الحرارة ليل الخميس/الجمعة، حيث تقترب من الصفر المئوي، مما يؤدي إلى تشكل الصقيع في مناطق واسعة، بما في ذلك مراكز المدن، خاصة خلال ساعات الفجر والصباح الباكر.

نهار الجمعة: استقرار على الأجواء وطقس بارد

تعود الأجواء إلى الاستقرار نهار الجمعة، مع بقاء الطقس بارداً إلى شديد البرودة في المرتفعات الجبلية، وظهور السحب المرتفعة. تكون الرياح خفيفة ومتغيرة الاتجاهات، فيما تنشط الرياح الشرقية جنوب المملكة. وتكون الأجواء مناسبة لممارسة الأنشطة الخارجية في المناطق المنخفضة مثل البحر الميت والعقبة، في حين تبقى شديدة البرودة في المرتفعات الجبلية.

ليلة الجمعة/السبت: استمرار البرودة وتشكل الصقيع

تستمر الأجواء شديدة البرودة ليلاً، مع تشكل الصقيع في أجزاء واسعة من جنوب وشرق المملكة والسهول الشرقية.

السبت: رياح شرقية باردة وعدم استقرار جوي ليلاً

يتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الشرقية نهار السبت، مما يزيد الشعور بالبرودة رغم ارتفاع درجات الحرارة، كما تتسبب بإثارة الغبار، ما قد يؤثر على مرضى الحساسية والجهاز التنفسي. وبناءً على ذلك، لا يُنصح بممارسة الأنشطة الخارجية أو الرحلات خلال النهار بسبب الغبار المتفاوت الشدة.

مع ساعات الليل المتأخرة من يوم السبت وفجر الأحد، تتأثر مناطق شمال ووسط وشرق المملكة بحالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يحتمل هطول زخات من الأمطار، قد تترافق مع الرعد أحياناً، إضافة إلى تساقط زخات من البرد في بعض المناطق الشرقية .