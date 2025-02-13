بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

الأردن أقوى وشعبه أوعى ..

منذ دقيقتان
الأردن أقوى وشعبه أوعى ..

الدكتور عباس اامحارمة رئيس بلدية سحاب 

إن ما مرَّ به الأردن من تحديات وضغوط، سواء السياسية أو الاقتصادية، وما تعرض له من تهديدات، سواء من الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني، لم يزد الأردنيين إلا وعياً وإدراكاً لحجم المخاطر التي تحيط بوطنهم. لقد أثبت الشعب الأردني أنه أكثر تمسكاً بمبادئه الوطنية وأكثر قدرة على حماية بلده ورفض أي محاولات للمساس بهويته أو استقلال قراره.

إن وعي الأردنيين أقوى من كل الضغوط ، كما إن الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة ، لم يكن يوماً تابعاً لأي طرف، بل كان دائماً في مقدمة الدول التي تدافع عن حقوقها وتتمسك بسيادتها.

وعلى الرغم من الضغوط التي مورست على المملكة، سواء بفرض أجندات سياسية أو اقتصادية، فإن موقف جلالة الملك عبدالله الثاني كان واضحاً وحاسماً: لا للوطن البديل، لا للتهجير، لا للمساس بحقوق الأردن وسيادته.

إن التهديدات التي حاول البعض استخدامها كورقة ضغط على الأردن، سواء من قبل الإدارة الأمريكية أو الاحتلال الصهيوني، ارتدت عليهم، لأن الشعب الأردني اليوم أكثر وعياً من أي وقت مضى، وأكثر إدراكاً لأهمية الالتفاف حول قيادته لحماية المصالح الوطنية.
لم ولن تنجح الضغوط في زعزعة استقرار الأردن، بل زادت من صلابة مواقفه، وأثبت الأردنيون أنهم درع الوطن الحصين، وأن أي محاولات لفرض حلول غير عادلة ستتحطم على صخرة وعيهم ووحدتهم.

كما أن الوحدة الوطنية هي الرد الأقوى والمطلوب اليوم من كل أردني وأردنية، ومن الأحزاب والقيادات الوطنية، أن يكونوا أكثر تمسكاً بالثوابت الأردنية، وأكثر دعماً لجهود جلالة الملك في حماية الوطن. فالتحديات لن تنتهي، والضغوط قد تتزايد .

لكن ما أثبتته السنوات الأخيرة هو أن الأردنيين عندما يتحدون خلف قيادتهم، يصبح وطنهم أقوى من أي تهديد.

وأخيراً فإننا كأردنيين وفي كل بقعة من هذا الوطن الغالي، نقف صفاً واحداً خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤمنين بحكمته السياسية، ومدركين أن مصلحة الأردن واستقراره فوق كل اعتبار.
وإن الأردن لم يكن يوماً ضعيفاً أمام التهديدات، ولن يكون كذلك مستقبلاً، لأن وعي شعبه هو القوة الحقيقية التي تحميه.

حفظ الله الأردن، وحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني، قائداً حكيماً ومدافعاً صلباً عن حقوق الأمة.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:39

مكتب نتنياهو ينفي إجراء مفاوضات المرحلة الثانية لاتفاق غزة

20:46

جيش الإحتلال يرصد إطلاق صاروخ من غزة

20:39

الحوثي يهدد واشنطن حال تنفيذها خطة تهجير الفلسطينيين

20:06

رجل يضرم النار في نفسه بسوق عمان المركزي

19:57

رد مصري ناري على تلميحات إسرائيلية بضرب السد العالي

19:38

أزمة تضرب بورشه.. شطب 1900 وظيفة بطريقة مقبولة اجتماعيا

19:34

‎البترول والكيماويات تثمن مواقف الملك وتصديه لمخطط ترامب

19:29

ملك القلوب و فخر العرب يتصدران منصات التواصل في الأردن

19:27

عدسة “وطنا اليوم” ترصد لحظة إستقبال جلالة الملك وولي عهده الامين

19:20

منحة ألمانية بقيمة 14.45 مليون يورو لدعم برنامج التشجير الوطني

19:17

وزير الخارجية يعقد مباحثات موسعة مع نظيره السوري في باريس

19:14

وزير الأوقاف يضع حجر الأساس لسكن العائلات العفيفة بالمكيفتة

وفيات
وفيات الخميس 13-2-2025وفيات الأربعاء 12-2-2025وفيات الثلاثاء 11-2-2025وفيات الاثنين 10-2-2025الحاج محمد عبدالله حسن الطراونة (أبو جودت) في ذمة الله