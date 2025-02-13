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مكتب نتنياهو ينفي إجراء مفاوضات المرحلة الثانية لاتفاق غزة

منذ 43 ثانية
مكتب نتنياهو ينفي إجراء مفاوضات المرحلة الثانية لاتفاق غزة

وطنا اليوم- نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، تصريحات رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان) يولي أديلشتاين، بشأن إجراء تل أبيب مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس.

 

وفي وقت سابق الخميس، قال أديلشتاين، وهو عضو بالكنيست، إن “إسرائيل تعمل بشكل واضح على المرحلة الثانية من الصفقة مع حركة حماس”، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة.

 

وأضافت الصحيفة نفسها، أن مكتب نتنياهو أصدر بيانًا نفى فيه تصريحات أديلشتاين.

 

وأضاف: “خلافًا لادعاء عضو الكنيست أديلشتاين، إسرائيل لا تجري حاليا مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة”.

 

وكان من المقرر أن تبدأ مفاوضات تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق في 3 فبراير/ شباط الجاري، أي في اليوم الـ16 من سريان وقف إطلاق النار، إلا أن تقارير إعلامية إسرائيلية، رسمية وخاصة، أفادت بأن نتنياهو لن يلتزم بتنفيذ هذه المرحلة قبل تحقيق “هدف القضاء على حركة حماس”.


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