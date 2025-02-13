بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الحوثي يهدد واشنطن حال تنفيذها خطة تهجير الفلسطينيين

منذ 15 ثانية
الحوثي يهدد واشنطن حال تنفيذها خطة تهجير الفلسطينيين

وطنا اليوم:هدد زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي، بالتدخل عسكريا إذا اتجهت الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ خطة تهجير الفلسطينيين بالقوة.
واتهم الحوثي، واشنطن بتشجيع حكومة الاحتلال الإسرائيلي على المماطلة والإخلال بالتزاماتها الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة لا سيما الإنسانية منها، مثل إدخال خيام وكرفانات لإيواء الفلسطينيين.
وشدد زعيم الحوثيين في كلمة متلفزة، الخميس، على أن “إدخال الخيام والكرفانات إلى غزة مسألة أساسية لأن معظم المنازل والمساكن بالقطاع مدمرة بالكامل”.
وأشار الحوثي إلى أن “هناك كميات محدودة وضئيلة دخلت من الخيام قد لا تلبي سوى 8 بالمئة من الاحتياج الكامل للفلسطينيين في غزة”.
وأكد أن “هناك التزاما ووفاء من قبل حركة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام، وفصائل المقاومة فيما يتعلق باستحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق غزة، والعدو الإسرائيلي لم يفِ بكامل الاستحقاقات”.
كما تطرق إلى مسألة نقل الجرحى الفلسطينيين المتفق على خروجهم من غزة للعلاج من خلال معبر رفح الحدودي مع مصر بالقول: “هناك تعنّت إسرائيلي بهذا الخصوص أيضا”.
وفي معرض حديث الحوثي عن خطة تهجير الفلسطينيين من غزة، قال: “سنتدخل بالقصف الصاروخي والمسيّرات والعمليات البحرية وغيرها إذا اتجهت الولايات المتحدة وإسرائيل لتنفيذ هذه الخطة بالقوة”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:06

رجل يضرم النار في نفسه بسوق عمان المركزي

19:57

رد مصري ناري على تلميحات إسرائيلية بضرب السد العالي

19:38

أزمة تضرب بورشه.. شطب 1900 وظيفة بطريقة مقبولة اجتماعيا

19:34

‎البترول والكيماويات تثمن مواقف الملك وتصديه لمخطط ترامب

19:29

ملك القلوب و فخر العرب يتصدران منصات التواصل في الأردن

19:27

عدسة “وطنا اليوم” ترصد لحظة إستقبال جلالة الملك وولي عهده الامين

19:20

منحة ألمانية بقيمة 14.45 مليون يورو لدعم برنامج التشجير الوطني

19:17

وزير الخارجية يعقد مباحثات موسعة مع نظيره السوري في باريس

19:14

وزير الأوقاف يضع حجر الأساس لسكن العائلات العفيفة بالمكيفتة

19:11

الأردن يدين حادث الدهس الذي وقع في ميونخ الألمانية

17:13

الجيولوجيين الأردنيين : نقف بكل اعتزاز خلف مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في لاءاته الثلاث: (لا للوطن البديل، لا للتوطين، لا لتهجير الفلسطينيين)

16:52

الشعب والملك.. ولاء يتجاوز حدود السماء

وفيات
وفيات الخميس 13-2-2025وفيات الأربعاء 12-2-2025وفيات الثلاثاء 11-2-2025وفيات الاثنين 10-2-2025الحاج محمد عبدالله حسن الطراونة (أبو جودت) في ذمة الله