ملك القلوب و فخر العرب يتصدران منصات التواصل في الأردن

وطنا اليوم:تصدر وسم “#ملك_القلوب” و”فخر_العرب” “#حبيب_الشعب” و”الاستقبال_الشعبي”و “#مطار_ماركا” منصات التواصل الاجتماعي في الأردن ،اليوم الخميس، وذلك خلال حفل استقبال مهيب خرج فيه الأردنيون تعبيرا عن حبهم وفرحهم بعودة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم ، وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ، سالمين إلى أرض الوطن بعد زيارة عمل الى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية.

وخرجت حشود غفيرة من الأردنيين اليوم من جميع المحافظات، تعبيرًا عن تقديرهم الكبير وولائهم ودعمهم لجلالة الملك، الذي لطالما كان مدافعاً ثابتًا عن قضايا الأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وكذلك دعمهم الكامل للملك في رفضه مقترح الرئيس الأمريكي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مشيدين في الوقت ذاته بتصريحات جلالته خلال اللقاء الذي جمعه بالرئيس الأمريكي، والتي عبرت عن ثبات القائد الحكيم في الدفاع عن مصالح الأردن ورفض أية تهديدات تمس استقراره.