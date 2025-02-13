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عدسة “وطنا اليوم” ترصد لحظة إستقبال جلالة الملك وولي عهده الامين

منذ 4 دقائق
عدسة “وطنا اليوم” ترصد لحظة إستقبال جلالة الملك وولي عهده الامين

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_رصدت عدسة وطنا اليوم لحظة استقبال جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين، سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وسط مشاعر الفرح والفخر التي عمّت الشوارع والساحات.

 

وتوافد المواطنون من مختلف المحافظات إلى موقع الاستقبال، حيث رفعوا الأعلام الأردنية ورددوا الهتافات الوطنية، معبرين عن ولائهم وحبهم للقيادة الهاشمية، وشهدت الفعالية أجواء احتفالية، حيث زُيّنت الطرق بالأعلام وصور جلالة الملك وولي العهد، فيما تخلل الحدث عروض فلكلورية تعكس التراث الأردني الأصيل.

 

وألقى عدد من الحضور كلمات عبّروا فيها عن اعتزازهم بالقيادة الهاشمية ودورها في تعزيز استقرار الوطن ونهضته، مشيدين بجهود جلالة الملك وولي عهده في تحقيق التنمية المستدامة.

 

ويؤكد هذا المشهد الوطني على متانة العلاقة بين القيادة والشعب، حيث يجدد الأردنيون دوماً وقوفهم خلف قيادتهم الحكيمة في مسيرة البناء والعطاء.

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