وزير الخارجية يعقد مباحثات موسعة مع نظيره السوري في باريس

وطنا اليوم:عقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، مباحثات موسعة مع وزير خارجية الحكومة الجديدة في سوريا أسعد الشيباني، على هامش أعمال مؤتمر باريس بشأن سوريا.

وشارك أيمن الصفدي، اليوم في مؤتمر باريس بشأن سوريا الذي تستضيفه فرنسا.