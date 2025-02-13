وزير الأوقاف يضع حجر الأساس لسكن العائلات العفيفة بالمكيفتة

وطنا اليوم:وضع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع إنشاء منازل الأسر العفيفة الذي ينفذه صندوق الزكاة في منطقة المكيفتة بقضاء أم القطين في محافظة المفرق.

وقال الخلايلة، إننا هنا بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الذي نمضي بحكمته لتحقيق الإنجازات نقف معه ونلتف حول مواقف الرجولة التي يسطرها في التاريخ الإنساني في سبيل فلسطيـن وقضايا الأمة.

وأشار الخلايلة، إلى أن مشروع سكن الأسر العفيفة يُعدّ الثاني الذي تنفذه الوزارة بتكلفة 350 ألف دينار، ويشمل بناء 10 وحدات سكنية تبلغ مساحتها 80 مترًا، لافتًا إلى أن مدة تنفيذ المشروع 8 أشهر.

من جهته، قال رئيس بلدية أم القطين والمكيفتة مشرف الشرفات، إن المشروع يعد من أسمى صور العطاء والبذل وتجسيدًا حيًّا للرحمة والتضامن الإنساني والتكافل الاجتماعي الذي تنادي به القيادة الهاشمية الحكيمة عبر مؤسسات الدولة، ومنها وزارة الأوقاف، للاهتمام بالمواطنين.

بدوره، قال مدير أوقاف البادية الشمالية الشرقية الدكتور خلف أبو سماحة المساعيد، إن المشروع يشكل مظلة آمنة للأسر المستفيدة من المشروع عبر توفير سكن ملائم يخدمهم وفق أفضل معيار البناء.

وحضر حفل الافتتاح، مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي مدير الوعظ والإرشاد الدكتور إسماعيل الخطبا، وعدد من النواب السابقين ووجهاء وأهالي المنطقة.