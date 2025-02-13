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السجن 3 سنوات للإعلامية الكويتية فجر السعيد

منذ دقيقتان
السجن 3 سنوات للإعلامية الكويتية فجر السعيد

وطنا اليوم:بعد توقيفها احتياطيا الشهر الماضي، قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس الإعلامية فجر السعيد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة.
وكانت النيابة العامة وجهت للسعيد تهم إذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال شبكة المعلوماتية، ونقل خبر مختلق، وهي التهم التي تمت فيها إدانتها بحكم الحبس.
أما تهمة الدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل فتمت تبرئتها منها، وفق ما نقلت اليوم الخميس وسائل إعلام محلية


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