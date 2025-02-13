فتح باب القبول المباشر بعدد من الجامعات الرسمية (أسماء)

وطنا اليوم:قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على السماح للجامعات/ الكليات الأردنية الآتية قبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية /الدورة التكميلية (2025) قبولاً مباشراً على البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس، ودرجة الدبلوم المتوسط للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي (2024-2025)، وذلك ضمن الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية للعام الجامعي (2024-2025)، وحسب الشواغر التي أقرها مجلس التعليم العالي:

* جامعة مؤتة

* جامعة آل البيت

* جامعة البلقاء التطبيقية للكليات الآتية: (عجلون الجامعية، الأميرة رحمة الجامعية، الشوبك الجامعية، معان الجامعية، العقبة الجامعية، الكرك الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية)، وذلك لدرجة البكالوريوس، ودرجة الدبلوم المتوسط

* جامعة الحسين بن طلال

* جامعة الطفيلة التقنية، وذلك لدرجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم المتوسط

* الجامعة الأردنية/ فرع العقبة

* المركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية

ويمكن للطلبة الراغبين بالاستفادة من هذا القرار مراجعة الجامعة / الكلية المعنية للتعرف على آلية التسجيل.