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الشرطة الألمانية: منفذ عملية الدهس فى ميونيخ شاب أفغانى

منذ 53 ثانية
الشرطة الألمانية: منفذ عملية الدهس فى ميونيخ شاب أفغانى

وطنا اليوم:قالت الشرطة الألمانية، إن منفذ عملية الدهس في مدينة ميونيخ، الخميس، هو شاب أفغاني الجنسية.
وأشار موقع “فيلت” الألماني، إلى أن الرجل هو “طالب لجوء” من أفغانستان، واختلفت التقارير عن عمره، الذي أشير إلى أنه ما بين 24 و26 عاما.
وقالت الشرطة الألمانية، الخميس، إن سيارة دهست مجموعة من الأشخاص في مدينة ميونيخ الألمانية، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.
وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن قرابة 30 شخصا، أصيبوا بجروح، جراء حادث الدهس، ولم تحدد درجات الإصابات.
ووقع حادث الدهس في مكان قريب جدا من فندق Bayerischer Hof، حيث سيعقد مؤتمر ميونيخ الأمني ​​في الأيام المقبلة.
وقالت الشرطة إنها تمكنت من اعتقال السائق، ولا تعتبره يشكل أي تهديد آخر.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن السيارة من طراز “ميني كوبر” دهست حشدا من العمال المضربين من اتحاد “فيردي” وبأن سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقع.


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