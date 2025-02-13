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ولي العهد: شكرا يا خير عزوة وسند

منذ دقيقتان
ولي العهد: شكرا يا خير عزوة وسند

وطنا اليوم:نشر سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني عبر منصة انستغرام شكرا للأردنيين، وقال سموه “شكرا يا خير عزوة وخير سند فخري عظيم بشعب لا تلين عزائمه”.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد وصل إلى أرض الوطن، ظهر اليوم الخميس، بعد زيارة عمل للولايات المتحدة سبقتها زيارة عمل للمملكة المتحدة.
ورافق جلالته سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وكان في استقبال جلالته حشود من الأردنيين جاؤا إلى محيط مطار ماركا العسكري في العاصمة عمان من محافظات المملكة كافة.


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