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قبل يوم من المؤتمر الأمني العالمي .. حادث دهس يهز ميونيخ

منذ 55 ثانية
قبل يوم من المؤتمر الأمني العالمي .. حادث دهس يهز ميونيخ

وطنا اليوم:قالت الشرطة الألمانية، الخميس، إن سيارة دهست مجموعة من الأشخاص في مدينة ميونيخ الألمانية، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.
وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن 15 شخصا أصيبوا جراء حادث الدهس، ولم تحدد أنواع الإصابات.
ووقع حادث الدهس في مكان قريب جدا من فندق Bayerischer Hof، حيث سيعقد مؤتمر ميونيخ الأمني ​​في الأيام المقبلة.
ومن المقرر أن يبدأ مؤتمر ميونيخ الأمني، الجمعة، حيث سيصل نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق الخميس.
وتجري عملية واسعة النطاق للشرطة بالقرب من محطة القطار المركزية بالمدينة الجنوبية.
وقالت الشرطة إنها تمكنت من اعتقال السائق، ولا تعتبره يشكل أي تهديد آخر.


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