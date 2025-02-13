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الملك يعود إلى أرض الوطن وسط استقبال شعبي حاشد

منذ 17 ثانية
الملك يعود إلى أرض الوطن وسط استقبال شعبي حاشد

وطنا اليوم:عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن بعد زيارة عمل للولايات المتحدة سبقتها زيارة عمل للمملكة المتحدة.
وجال موكب جلالة الملك عبد الله الثاني في شوارع العاصمة عمان، حيث احتشد المواطنون على طول الطرقات لاستقبال جلالته بحفاوة كبيرة، تعبيرًا عن دعمهم والتفافهم حول القيادة الهاشمية.
ورفع الأردنيون الأعلام الوطنية ورددوا الهتافات الترحيبية، مؤكدين اعتزازهم بمواقف جلالته الراسخة في الدفاع عن القضايا الوطنية والقومية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
ويشهد الأردن دعوات شعبية واسعة لاستقبال جلالته في مطار ماركا، حيث يتجمع المواطنون من مختلف المحافظات تقديرا لمواقف جلالته المشرفة والثابتة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وكذلك الدفاع عن مصالح الأردن واستقراره وحماية الأردنيين ووضع ذلك فوق كل اعتبار.


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