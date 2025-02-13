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جامعة البترا تتأهل إلى نهائي بطولة الولاء والانتماء للجامعات الأردنية

منذ دقيقة واحدة
جامعة البترا تتأهل إلى نهائي بطولة الولاء والانتماء للجامعات الأردنية

وطنا اليوم:تأهل فريق جامعة البترا لخماسي كرة القدم إلى نهائي بطولة الولاء والانتماء للجامعات الأردنية، بعد فوزه في الدور ربع النهائي على فريق جامعة العلوم والتكنولوجيا بنتيجة 3-1، ثم انتصاره في نصف النهائي على فريق جامعة الزرقاء بالنتيجة ذاتها، ليواجه فريق جامعة البلقاء في المباراة النهائية.
وقدم لاعبو جامعة البترا أداءً مميزًا طوال مشوار البطولة؛ إذ أظهروا روحًا تنافسية عالية وانضباطًا تكتيكيًا ساهم في تحقيق هذه النتائج المتقدمة. وأعرب عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح عن فخره بإنجاز الفريق، مشيدًا بالجهود التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني للوصول إلى المباراة النهائية، مؤكدًا دعم الجامعة المستمر للأنشطة الرياضية التي تسهم في صقل مهارات الطلبة وتعزيز روح الفريق لديهم.
وأشار مدير النشاط الرياضي الكابتن محمد عزام إلى أن التأهل جاء ثمرة لفترة إعداد مكثفة استمرت لشهرين، ركز خلالها الفريق على تطوير الجوانب الفنية والبدنية، معربًا عن ثقته بقدرة اللاعبين على تقديم مستوى قوي في المباراة النهائية والمنافسة على اللقب.


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