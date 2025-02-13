بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

حركة فتح: الموقف الشجاع للملك يفشل مخططات تصفية قضية الفلسطينيين العادلة

منذ 23 ثانية
حركة فتح: الموقف الشجاع للملك يفشل مخططات تصفية قضية الفلسطينيين العادلة

وطنا اليوم:عبّرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” عن بالغ تقديرها واحترامها للموقف الشجاع والثابت لجلالة الملك عبد الله الثاني، الرافض بشكل قاطع لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني، والذي أكده بكل وضوح في البيت الأبيض.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، في تصريح صحفي، الأربعاء، إن موقف جلالته يعبر عن التزام أصيل تجاه القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا العادلة، ويمثل امتدادًا للدور التاريخي للأردن الشقيق في الدفاع عن فلسطين ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأضاف أن حركة فتح تؤكد أن هذا الموقف الشجاع يعكس الإرادة الحقيقية للشعوب العربية الحرة، ويعزز صمود الشعب الفلسطيني في أرضه، ويفشل كل المخططات الرامية لتصفية قضيته العادلة.
وأشار دولة إلى أن دعم الأردن المستمر، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، لحقوق شعبنا، هو تأكيد على وحدة المصير، وتجسيد لموقف عربي أصيل يقف في وجه محاولات الاحتلال فرض وقائع جديدة على الأرض.
وتابع “إذ نثمن هذا الموقف الأخوي الصادق، فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والوقوف أمام سياسات الاحتلال العنصرية، والعمل الجاد من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق السلام العادل والشامل القائم على الحق الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:41

وزير الخارجية يشارك في مؤتمر باريس بشأن سوريا

11:24

رئيس واعضاء مجلس النواب في طليعة مستقبلي الملك وولي العهد

11:16

محافظات المملكة تتجهز لاستقبال الملك وولي العهد

11:08

الفلك الدولي يحدد غرة شهر رمضان في معظم الدول الإسلامية

10:57

ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية 50 قرشا

10:32

الأمن يدعو للحذر أثناء القيادة للمشاركة بالفعاليات الشعبية

10:26

حكومة سوريا الجديدة تلاحق إمبراطوريات تجارية مرتبطة بالأسد

10:19

تقرير : إسرائيل تدرس ضرب منشآت إيران النووية بدعم محتمل من إدارة ترامب

10:14

السجن 10 سنوات لشخص نشل حقيبة سيدة في عمان

10:09

ولي العهد يبحث في واشنطن فرص تعزيز التعاون مع وزير الطاقة الأميركي

10:05

الخصاونة: الملك يقود الوطن في بحر لجّي بامتياز وحكمة

09:59

وفيات الخميس 13-2-2025

وفيات
وفيات الخميس 13-2-2025وفيات الأربعاء 12-2-2025وفيات الثلاثاء 11-2-2025وفيات الاثنين 10-2-2025الحاج محمد عبدالله حسن الطراونة (أبو جودت) في ذمة الله