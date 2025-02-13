وزير الخارجية يشارك في مؤتمر باريس بشأن سوريا

وطنا اليوم:يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، في مؤتمر باريس بشأن سوريا الذي تستضيفه فرنسا.

ويأتي المؤتمر استكمالا لمسار “اجتماعات العقبة” بشأن سوريا التي عقدت في الأردن في 14 كانون الأول 2024، واجتماعات الرياض بشأن سوريا التي عقدت في السعودية في 12 كانون الثاني 2025، كما يُجري على هامش المؤتمر عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه المشاركين.