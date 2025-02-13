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ترامب يتحدث عن لقائه المرتقب مع بوتين في السعودية

منذ 24 دقيقة
ترامب يتحدث عن لقائه المرتقب مع بوتين في السعودية

وطنا اليوم:كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن نيته لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في المملكة العربية السعودية قريبًا، وذلك في أعقاب اتصال هاتفي جمعهما، حيث ناقشا إمكانية بدء مفاوضات لوقف الحرب في أوكرانيا “على الفور”، وفق ما أعلنه ترمب على منصته تروث سوشيال.
وخلال حديثه مع الصحافيين في المكتب البيضاوي، وصف ترمب الاتصال الهاتفي مع بوتين بأنه “مثمر للغاية”، مشيرًا إلى أنهما بحثا عدة قضايا، من بينها الوضع في أوكرانيا، والشرق الأوسط، والطاقة، والذكاء الاصطناعي، وقوة الدولار، وغيرها من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الرئيس الأمريكي أنه اتفق مع بوتين على ضرورة وقف الخسائر البشرية في الحرب الروسية-الأوكرانية، والعمل معًا بشكل وثيق، بما يشمل تبادل الزيارات بين الطرفين.
وأضاف: “لقد قررنا أن تبدأ فرقنا التفاوض فورًا، وسنقوم بالاتصال بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإبلاغه بنتائج المحادثة، وهو ما سأفعله الآن”.
كما كلف ترمب فريقًا من المسؤولين بقيادة المفاوضات، يضم وزير الخارجية ماركو روبيو، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، والسفير والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، مؤكداً ثقته في نجاح هذه الجهود.

الكرملين يؤكد ترتيبات اللقاء
من جانبه، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا نظيره الأمريكي لزيارة موسكو، مضيفًا أن الجانبين اتفقا خلال المكالمة الهاتفية على تنظيم لقاء شخصي قريبًا.
وأشار بيسكوف إلى أن الاتصال الهاتفي بين الزعيمين استمر قرابة الساعة والنصف، وناقشا خلاله قضايا عدة، من بينها تبادل المواطنين الروس والأمريكيين المحتجزين.
كما أكد أن الرئيس الأمريكي تعهد بالوفاء بجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال المحادثة.
وأضاف بيسكوف أن بوتين شدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا، فيما شملت المناقشات أيضًا ملفات تسوية الأوضاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن في المجال الاقتصادي.


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