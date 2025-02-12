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ترامب يوجه خطابا إلى الأردنيين: الملك عبدالله الثاني أحد القادة العظماء في العالم

12 فبراير 2025
ترامب يوجه خطابا إلى الأردنيين: الملك عبدالله الثاني أحد القادة العظماء في العالم

وطنا اليوم_إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالشعب الأردني والملك عبد الله الثاني

وفي خطاب يحمل الكثير من التقدير والاحترام، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمات إشادة بالشعب الأردني وقيادته، مشيرًا إلى أن الأردنيين يتمتعون بذكاء لامع وحيوية كبيرة.

وأكد ترامب في حديثه على المكانة الخاصة التي يحظى بها الملك عبد الله الثاني، واصفًا إياه بأنه أحد القادة العظماء في العالم. كما أثنى على دوره القيادي، مشيرًا إلى حكمته وقلبه الطيب، وإخلاصه الشديد لشعبه ووطنه.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الأردنيين محظوظون لامتلاكهم ملكًا بهذه الصفات القيادية المتميزة، معربًا عن تقديره العميق له. وختم كلمته بالدعاء بأن يحظى الشعب الأردني بحياة مزدهرة، مؤكدًا مرة أخرى على عظمة قائدهم.

يأتي هذا الخطاب في إطار الإشادة المستمرة بالدور الذي يلعبه الأردن على الساحة الدولية، فضلًا عن مكانة الملك عبد الله الثاني كقائد يحظى بالاحترام على المستوى العالمي.


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