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عاجل… بعد اتصال هاتفي لساعة ونصف بوتين وترامب يتفقان على عقد لقاء

13 فبراير 2025
عاجل… بعد اتصال هاتفي لساعة ونصف بوتين وترامب يتفقان على عقد لقاء

وطنا اليوم_قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب ناقشا الأربعاء سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا واتفقا على عقد لقاء في المستقبل، كما دعا بوتين ترامب لزيارة موسكو.

 

وكان آخر اتصال جمع بوتين برئيس أميركي في منصبه في فبراير شباط 2022 عندما أجرى مكالمة مع جو بايدن قبل وقت قصير من إصدار أمر لآلاف القوات للهجوم على أوكرانيا.

 

ونقلت وكالة تاس للأنباء الروسية الرسمية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن بوتين وترامب بحثا الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية وأوكرانيا وتبادل السجناء بين واشنطن وموسكو.

 

وقال بيسكوف “دعا الرئيس الروسي نظيره الأميركي لزيارة موسكو وعبر عن استعداده لاستقبال مسؤولين أمريكيين في روسيا في المجالات التي تهم الجانبين، ومنها بالطبع موضوع التسوية الأوكرانية”.

 

وأضاف “اتفق بوتين وترامب أيضا على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما يشمل ترتيب اجتماع مباشر”.

 

ودأب ترامب على القول إنه يريد إنهاء الحرب وإنه سيلتقي ببوتين لمناقشة الأمر، لكن لم يعلن بعد موعد القمة أو مكان انعقادها.


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