مصادر : قمة عربية خماسية بمشاركة الاردن في الرياض لمناقشة خطة ترامب

وطنا اليوم:تجرى ترتيبات لعقد قمة خماسية تضم مصر والسعودية والإمارات والأردن وقطر، في الرياض، لمناقشة كيفية التعامل مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن قطاع غزة، وفق مصادر مصرية لشبكة بي بي سي.

ورجّحت المصادر انعقاد القمة في 20 فبراير/شباط الحالي في العاصمة السعودية، قبل انعقاد القمة العربية الطارئة في 27 فبراير/شباط في القاهرة.

** مصر تعتزم طرح تصور لإعادة إعمار قطاع غزة

من جانبها أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان، اعتزامها طرح تصور متكامل لإعادة إعمار قطاع غزة، وبصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب.

وأضافت الخارجية في بيانها: “تعرب جمهورية مصر العربية عن تطلعها للتعاون مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس ترمب من أجل التوصل لسلام شامل وعادل في المنطقة، وذلك من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعوب المنطقة”.

وشدد البيان على أن أي رؤية لحل القضية الفلسطينية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تجنب تعريض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر، بالتوازي مع السعي لاحتواء والتعامل مع مسببات وجذور الصراع من خلال “إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأرض الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتعايش المشترك بين شعوب المنطقة”.